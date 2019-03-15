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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Bilal Erdoğan Yeni Zelanda şehitleri için gıyabi cenaze namazı kıldı

Bilal Erdoğan Yeni Zelanda şehitleri için gıyabi cenaze namazı kıldı

Caminin içinde kılınan gıyabi cenaze namazı

Sivil Toplum Kuruluşu Gıyabi Cenaze Namazı Silahlı Saldırı Cenaze Namazı Basın Açıklaması 

-Bilal Erdoğan’ın dışarı çıkması
-Basın açıklaması
-Caminin dış görüntüsü

( ADIYAMAN )- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan Adıyaman’da gıyabi cenaze namazı kılarak basın açıklamasına katıldı ADIYAMAN

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, Yeni Zelanda’da camilere düzenlenen saldırıda şehit olan Müslümanlar için Adıyaman’da gıyabi cenaze namazına ve basın açıklamasına katıldı.
Beraberinde Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Memur-Sen Adıyaman Temsilcisi Ali Deniz ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle birlikte Ulu Camii’nde Cuma namazını kıldı. Cuma Namazı sonrasında havanın yağışlı olmasından dolayı cami içerisinde Yeni Zellanda’da camide şehit edilen Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile, Kudüs, Ezan ve camiye yapılan saldırıyla ilgili basın açıklaması yapıldı. TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu’nun katıldığı basın açıklamasını TÜGVA Adıyaman Şube İdris Toprak yaptı. İdris Toprak açıklamasında, “Ezan, dünyanın her yerinden mazlumların tek silahı, tutsak İhvan'ın özgürlük türküsü, ezan bu dünyanın çakılı manevi çivisi ve tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü'nde ezana yapılan saygısızlık, bu duygu ve düşüncelerimiz göz önünde bulundurulduğunda açık bir şekilde görüleceği üzere, asla ve kat'a kabul edilebilir değildir. Mescid-i Aksa'mızda bir vakit ezanın okunmadığını, nefesimizin kesilmesiyle öğreniyoruz. Ardından, bebek katili Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımıza ‘Diktatör’ ifadesi ile aşağılık bir şekilde yüklenmesi, öfkemizi körükledi. Eli kanlı İsrail Terör Devleti'nin bu pervasız tutumunun diplomatik ve sosyal açılardan karşılığı elbet olacaktır. Yeni Zelanda’daki Al Noor ve Linwood camilerine Cuma namazı esnasında silahlı saldırı düzenlendiğini ve bu saldırıda çok sayıda şehidimiz ve yaralımız olduğunu öğrendik. 104 yıl önce İngiliz Emperyalizmi ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale’ye yığdı. Bugün de Kültür Emperyalizmi İslamofobi virüsüyle bütün dünyayı yanlış tanıdıkları İslam’a ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Biz de Yeni Zelanda’daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobi’yi mağlup edeceğimizi ilan ediyoruz” diye konuştu.

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