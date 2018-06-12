Bilal Erdoğan; “Türkiye’yi çok daha ileri taşımanın yollarına bakacağız”

-Bilal Erdoğan'ın konuşması detay.



( DÜZCE -HD) DÜZCE



- Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, “24 Haziran’dan sonra Türkiye 21. Yüzyılın lider ülkesinin olmasının adımlarını atılacaktır” dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı Düzce Şubesinin açılışı yapıldı. Açılışa Vali Dr. Zülkif Dağlı, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve davetliler katıldı.

Programda bir konuşma yapan, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, 15 Temmuz gecesi milletin neyin ne olduğunu gördüğünü belirterek “Gençler, önümüzde ki seçimleri tercihleri çok iyi görmeniz lazım. 15 Temmuz gecesi kimler meydandaydı, kimler sokaktaydı. Bu cesur milletin önünde durmak cesaretine, özgüvenine kimler sahipti kimler değildi, bunları çok iyi görmeniz lazım. O gece milletin yanında olamayanlar bugün ne yüzle gelip milletin dik duruşlu liderlerini karalama kampanyaları yürütmeye çalışıyorlar. O gece evlerde saklanıp televizyon izleyip milletinin yanına gelmeye tenezzül edemeyenler şimdi kalkıp kahramanlık türküsü söylemeye çalışıyorlar. Buna kim inanır? Bu millet kimlerin kahraman olduğunu, kimlerin yönetmeye muktedir olduğunu bu ülkeyi kimlerin daha ileri taşıyıp taşıyamayacağını çok iyi görüyorlar. Gençlerimizin bunu görmesi çok önemli. Çünkü gençler bakın okul zamanlarında biraz muhalif olmak, biraz ahkam kesmek çok havalı olur ama çoluk çocuğa karışınca evinizi kurma gereği olunca, meslek sahibi olma zamanı gelince, kariyerinizi planlamaya başladığınız zaman işte o zaman kim yönetime muktedirse, kim bu ülkeyi yönetir, koalisyonları, bunları çok iyi görmeniz lazım” ifadelerinde bulundu. Ülkeye hizmet için mücadele ediliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin bu ülkeye hizmet etmek için mücadele ettiğini belirten Bilal Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti; “Allah’ın izni ile şu anda Cumhurbaşkanımız ve 16 yıldır onun yanında beraber yürüdüğü ekibi devamlı tazelenerek, devamlı gençleşerek bu ülkeye daha çok hizmet etmek için mücadele ediyorlar. Milletvekili adaylarının yüzde 10’u 25 yaşın altında, yaklaşık 4’te 1’i hanımlardan oluşuyor. Adaylarda ortalama taş yanlış hatırlamıyorsam 44. Bugün 50’lerin üzerinden 44’leri konuşuyoruz. Demek ki Türkiye’de devamlı kendisini yenileyen, devamlı kan tazelemesi yapan yine Cumhurbaşkanımızın partisi AK Parti ve onun ekibidir. Onun için değerli kardeşlerim görünen köy kılavuz istemez. Bu 16 yıl kimin hizmet ettiğini, kimin doğru söylediğini, kimin yalan söylediğini herhalde çok güzel gördünüz. Ama ben özellikle gençlerimizin yaşayacağı gelecek için Türkiye’nin damgasını vuracağı 21. Yüzyıl için önümüzde ki 12 günün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sonrası için de ufuklar çok aydınlık.” “Ekonomimiz üzerinde oyunlar oynanıyor” “24 Hazirandan sonra Yüzyılın lider ülkesinin olmasının adımları atılacak” diyen Erdoğan “Şu anda ekonomimiz üzerinde oynanan oyunlar, seçimler sonrasında oynanamayacak. Dar bir sürede acaba ne kadar kaybı göze alarak Türkiye’ye zarar veririz diyenler, seçimden sonra artık 5 yıl bu işe tahammül edemeyecekler ve gelip Türkiye’den para kazanmanın yollarına bakacaklar. Onun için 24 Haziran’dan sonra Türkiye 21. Yüzyılın lider ülkesinin olmasının adımlarını atacaktır. Bugün İlhan Aliyev Türkiye’nin lider bir ülke olduğunu söyledi ama yetmez biz Türkiye’yi çok daha ileri taşımanın yollarına bakacağız. TÜGVA’nın Düzce temsilciliği gençlerimize bu ruhu bu vizyonu vermek adına, milletimiz için, Dünya’da ki bütün Müslümanlar için Dünya’da ki bütün mazlum milletler için inşallah hayırlı bir adım olur. Hiçbir zaman ben ne yapabilirim, buradan ne olur demeyeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından TÜGVA Düzce şubesinin açılış kurdelesi kesildi.

