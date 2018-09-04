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04 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
'Biga Taş Heykel' sempozyumu - ÇANAKKALE

'Biga Taş Heykel' sempozyumu - ÇANAKKALE

"Biga Taş Heykel" sempozyumu - ÇANAKKALE - Sempozyum alanından genel görüntü - Sanatçıların çalışmaları sırasında görüntü"Biga Taş Heykel" sempozyumuÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Biga ilçesinde, "Biga Taş Heykel" sempozyumu başladı.
Çınarlık Parkı'nda başlayan sempozyumda konuşan Ekrem Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sempozyuma 10 heykel sanatçısının katıldığını söyledi.

Sanatçıların Truva temalı özgün projeler ürettiklerini ifade eden Yılmaz şöyle konuştu:"100 ton, 33 metreküp mermer blok burada heykele dönüşecek. Etkinlik süresince sanatçı halk etkileşiminin yanı sıra heykellerin yapım aşaması herkes tarafından izlenebilecek. Üretilen eserler, Biga'nın belirlenen çeşitli yerlerine, parklarına, bahçelerine konarak halk ile iç içe olacak. Biga ile bütünleşecek. Böylece yerli ve yabancı turistleri ilçeye çekme fırsatı doğacak."Etkinliğe, Peru'dan Alberto Gedeon Soto Delgado, İtalya'dan Antonella Tiozzo, Kosova'dan Butrint Morina, İran'dan Esfandyar Moradpour, Ukrayna'dan Serhil Sbitniev, Türkiye'den Ekrem Yılmaz, Hanife Neris Yüksel, Mustafa Bulat, Nihat Sezer Sabahat ve Rahmi Atalay katıldı.

İran Yabancı Turist Muhabir Akkale İtalya 

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