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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Biga'da ünlü mankenler sokak defilesinde

Biga'da ünlü mankenler sokak defilesinde

Defileden genel ve detay görüntüler.

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Defile Akkale Manken Mankenler 


- Çanakkale’nin Biga ilçesinde, ünlü mankenlerin katıldığı sokak defilesi gerçekleştirildi.
Biga Belediyesi, Biga Ticaret ve Sanayi Odası, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Biga Lokantacılar ve Köfteciler Odası, Kahveciler Odası, Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Biga Ticaret Borsası işbirliği ile gerçekleştirilen Biga indirimli alış günleri etkinliğinde ünlü mankenler sahne aldı. Biga´nın Çan caddesi üzerinde kurulan dev stantta podyumda Şebnem Schaefer'in da yer aldığı mankenlerin yaptığı sokak defilesi büyük alkış topladı. Biga´daki alış veriş mağazalarının ürünlerini giyen mankenler, Bigalılara Biga´da alış veriş yapmaları için teşvikte bulundu. Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur katılan mankenlere çiçek takdim etti. Etkinlikler akşamda Arif Güven show Bigalı kardeşler, Biga Belediyesi Kent orkestrası ve Ayşe Çınar sahne alacak.
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