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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Biga'da sazlık alan alev alev böyle yandı İzle

Biga'da sazlık alan alev alev böyle yandı İzle

Yangından görüntüler

Akkale Orman İşçisi Trol 

-Yangın söndürme çalışmalarından görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale'nin Biga ilçesinde sazlıkta çıkan yangında 1 hektar alan yanarak zarar gördü.Alınan bilgiye göre, Gerlengeç köyü altında bulunan Kumkent sahil siteleri yanında henüz belirlenemeyen bir sebepleçıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Biga Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Biga Belediyesi arozöz ve orman işçisiyle müdahale edilen yangında 1 hektarlık sazlık alan yandı.
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