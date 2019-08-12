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12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Biga'da orman yangını

Biga'da orman yangını

Yangın bölgesinden görüntüler

Ormanlı Akkale Gesi Orman Yangını Helikopter 

-Helikopterlerin yangın söndürme çalışmalarından görüntüler
-Yangının sıçrama tehlikesi olan köyden görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangınına itfaiye ekiplerinin yanı sıra helikopterler de havadan müdahale ediyor. Alınan bilgiye göre, Sarıkaya Taşocağı mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şiddetli rüzgar sebebiyle kısa sürede büyüyen yangına Biga ve Gönen Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederken, helikopterler de havadan söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangının piknikçilerin yaktığı ateşten çıktığı iddia edilirken, alevlerine Eybekli köyüne doğru ilerleme tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Bölgedeki yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.
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