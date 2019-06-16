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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Big Boyz Festivali’nde Off Road aracı kalabalığın arasına daldı

Big Boyz Festivali’nde Off Road aracı kalabalığın arasına daldı

Havadan görüntü

Hastane Kalaba Festival Trol 

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( İSTANBUL )- 6 kişinin yaralandığı festival alanı havadan görüntülendi İSTANBUL

- Eyüpsultan Kemerburgaz’da bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Big Boyz Festivali’nde kontrolden çıkan Off Road aracı kalabalığın arasında kaldı. 6 kişinin yaralandığı festival alanı havadan görüntülendi. Olay, Eyüpsultan Kemerburgaz’da saat 14.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Big Boyz Festivali’nde katılımcı bir firmasının standında sergilenen test aracı, henüz tespit edilemeyen nedenlerden dolayı kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, hızla kalabalığın arasına daldı. Çadırda bulunanlar vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kazada can kaybı yaşanmazken, 6 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi için çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle festival iptal edildi. Festival alanı, kazanın ardından havadan görüntülendi.
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