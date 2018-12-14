- BİFO, Avrupa Turnesinde 8 Bin Müzikseverle Buluştu Haberi



- Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Avrupa turnesi kapsamında Avrupa’nın 5 kentinde verdiği konserlerle müzikseverleri hayran bıraktı. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 5-13 Aralık tarihleri arasında çıktığı Avrupa turnesini başarıyla tamamladı. Avrupa’daki yükselişini sürdüren orkestra, Almanya’nın Stuttgart, Friedrichshafen ve Aachen, Hollanda’nın Amsterdam ve Fransa’nın Paris kentinde verdiği toplam beş konserde Avrupalı müzikseverlerin hayranlığını kazandı. Orkestra turne kapsamında, Avrupa’da 8 bini aşkın müzikseverle buluştu. Turne kapsamında Almanya’nın Stuttgart, Friedrichshafen ve Aachen, Hollanda’nın Amsterdam ve Fransa’nın Paris kentinde toplam beş konser veren, Sascha Goetzel yönetimindeki orkestra, ilk konserde kariyerinin zirvesindeki dünyaca ünlü keman virtüözü Daniel Hope’a eşlik etti. Diğer dört konserin solisti ise BİFO’nun daha önce verimli işbirlikleri gerçekleştirdiği Nemanja Radulovi oldu. 8 bini aşkın müzikseverle buluştu BİFO; Almanya, Stuttgart’ta 2 bin, Friedrichshafen’de bin 450 ve Aachen’de bin dinleyiciyle buluştu. Hollanda, Amsterdam’da bin 950 ve son olarak Fransa, Paris’te BİFO’yu bin 900 müziksever izledi. Böylece BİFO, gerçekleştirdiği bu üçüncü Avrupa turnesinde bini aşkın müziksevere ulaşmış oldu. Orkestra her kentte müzikseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanarak onurlandırıldı. BİFO’nun bu üçüncü Avrupa turnesi çok daha kapsamlı gerçekleşti. 5 Aralık Çarşamba akşamı Almanya, Stuttgart’taki efsanevi Beethoven-Saal’daki konserde Daniel Hope’a eşlik eden BİFO; Balakirev’in Islamey, Bernstein’ın Serenad, Rimsky-Korsakov’un Şehrazad adlı yapıtlarını seslendirdi. 7 Aralık Cuma akşamı ise Almanya, Friedrichshafen’deki Graf-Zeppelin-Haus’da düzenlenen ikinci konserde BİFO, Nemanja Radulovi’e eşlik ederken, Tüzün’ün Türk Kapriçyosu, Haçaturyan’ın Re minör Keman Konçertosu, Balakirev’in Islamey ve Stravinsky’nin bin 945 versiyonu Ateş Kuşu yapıtlarını müzikseverlere sundu. Üçüncü konser, Hollanda, Amsterdam’daki Concertgebouw’da 9 Aralık Pazar günü gerçekleşti. Nemanja Radulovi ile birlikte Haçaturyan’ın Re minör Keman Konçertosu ve Stravinsky’nin 1919 versiyonu Ateş Kuşu yapıtlarının seslendirildiği konserin hemen ardından BİFO, 10 Aralık Pazartesi akşamı Almanya’nın Aachen kentindeki müzikseverlerle buluştu. Aachen Eurogress’te düzenlenen konserde Balakirev’in Islamey, Haçaturyan’ın Re minör Keman Konçertosu ve Rimsky-Korsakov’un Şehrazad adlı yapıtları seslendirildi. Turnenin son durağı ise Fransa’nın Paris kenti oldu. Dün akşam saatlerinde Théâtre des Champs Elysées’de verdiği konserde BİFO ve Nemanja Radulovi, Tüzün’ün Türk Kapriçyosu, Haçaturyan’ın Re minör Keman Konçertosu, Balakirev’in Islamey ve Stravinsky’nin 1945 versiyonu Ateş Kuşu yapıtlarını seslendirdi.

