Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
- BİFO, Avrupa Turnesinde 8 Bin Müzikseverle Buluştu

- BİFO, Avrupa Turnesinde 8 Bin Müzikseverle Buluştu

Konserden görüntü

( PARİS ) - BİFO, Avrupa turnesinde müzikseverlerle buluştu PARİS

Turne Ernst Erimli Kışla Irak 


- Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Avrupa turnesi kapsamında Avrupa’nın 5 kentinde verdiği konserlerle müzikseverleri hayran bıraktı. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 5-13 Aralık tarihleri arasında çıktığı Avrupa turnesini başarıyla tamamladı. Avrupa’daki yükselişini sürdüren orkestra, Almanya’nın Stuttgart, Friedrichshafen ve Aachen, Hollanda’nın Amsterdam ve Fransa’nın Paris kentinde verdiği toplam beş konserde Avrupalı müzikseverlerin hayranlığını kazandı. Orkestra turne kapsamında, Avrupa’da 8 bini aşkın müzikseverle buluştu. Turne kapsamında Almanya’nın Stuttgart, Friedrichshafen ve Aachen, Hollanda’nın Amsterdam ve Fransa’nın Paris kentinde toplam beş konser veren, Sascha Goetzel yönetimindeki orkestra, ilk konserde kariyerinin zirvesindeki dünyaca ünlü keman virtüözü Daniel Hope’a eşlik etti. Diğer dört konserin solisti ise BİFO’nun daha önce verimli işbirlikleri gerçekleştirdiği Nemanja Radulovi oldu. 8 bini aşkın müzikseverle buluştu BİFO; Almanya, Stuttgart’ta 2 bin, Friedrichshafen’de bin 450 ve Aachen’de bin dinleyiciyle buluştu. Hollanda, Amsterdam’da bin 950 ve son olarak Fransa, Paris’te BİFO’yu bin 900 müziksever izledi. Böylece BİFO, gerçekleştirdiği bu üçüncü Avrupa turnesinde bini aşkın müziksevere ulaşmış oldu. Orkestra her kentte müzikseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanarak onurlandırıldı. BİFO’nun bu üçüncü Avrupa turnesi çok daha kapsamlı gerçekleşti. 5 Aralık Çarşamba akşamı Almanya, Stuttgart’taki efsanevi Beethoven-Saal’daki konserde Daniel Hope’a eşlik eden BİFO; Balakirev’in Islamey, Bernstein’ın Serenad, Rimsky-Korsakov’un Şehrazad adlı yapıtlarını seslendirdi. 7 Aralık Cuma akşamı ise Almanya, Friedrichshafen’deki Graf-Zeppelin-Haus’da düzenlenen ikinci konserde BİFO, Nemanja Radulovi’e eşlik ederken, Tüzün’ün Türk Kapriçyosu, Haçaturyan’ın Re minör Keman Konçertosu, Balakirev’in Islamey ve Stravinsky’nin bin 945 versiyonu Ateş Kuşu yapıtlarını müzikseverlere sundu. Üçüncü konser, Hollanda, Amsterdam’daki Concertgebouw’da 9 Aralık Pazar günü gerçekleşti. Nemanja Radulovi ile birlikte Haçaturyan’ın Re minör Keman Konçertosu ve Stravinsky’nin 1919 versiyonu Ateş Kuşu yapıtlarının seslendirildiği konserin hemen ardından BİFO, 10 Aralık Pazartesi akşamı Almanya’nın Aachen kentindeki müzikseverlerle buluştu. Aachen Eurogress’te düzenlenen konserde Balakirev’in Islamey, Haçaturyan’ın Re minör Keman Konçertosu ve Rimsky-Korsakov’un Şehrazad adlı yapıtları seslendirildi. Turnenin son durağı ise Fransa’nın Paris kenti oldu. Dün akşam saatlerinde Théâtre des Champs Elysées’de verdiği konserde BİFO ve Nemanja Radulovi, Tüzün’ün Türk Kapriçyosu, Haçaturyan’ın Re minör Keman Konçertosu, Balakirev’in Islamey ve Stravinsky’nin 1945 versiyonu Ateş Kuşu yapıtlarını seslendirdi.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı