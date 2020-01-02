Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bidonlardan 300 bin liralık kaçak cep telefonu çıktı

Bidonlardan 300 bin liralık kaçak cep telefonu çıktı

Polisin otobüste arama yapması

Elektronik Sigara Kaçak Cep Telefonu Yolcu Taşımacılığı Akıllı Telefon Kaçak Sigara 

-Aramalarda bidonlar içinde telefon bulunması
-Sigaraların bulunması
-Sigara ve telefonların görüntüsü

( ADANA )- Adana'da bir otobüsteki bidonlar içinde piyasa değeri 300 bin lira olan 140 akıllı telefon ele geçirildi ADANA

- Adana'da şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüste bidonlar içinde piyasa değeri 300 bin liralık 140 akıllı telefon ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri İncirlik Park Alanında kaçakçılığı önlemek için uygulama başlattı. Polis, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsten şüphelenip durdurdu. Otobüste yapılan aramalarda bagaj kısmında bulunan bavullar ve su bidonları içerisinde piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan, 140 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca 980 paket elektronik sigara kartuşu, 760 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili olarak yolcu konumunda bulunan F.A, araç muavinleri Ö.Ç ve U.A gözaltına alındı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Evde kendi imkanlarınızla sinema keyfiEvde kendi imkanlarınızla sinema keyfi
iPhone Camı Kırıldı Diye Üzülmeyin!iPhone Camı Kırıldı Diye Üzülmeyin!
İş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildiİş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildi
Cani Koca Eşini Öldüresiye Dövdü, Kız Kardeşleri KurtardıCani Koca Eşini Öldüresiye Dövdü, Kız Kardeşleri Kurtardı
FETÖnün Hücre Evlerine Baskına: 22 GözaltıFETÖnün Hücre Evlerine Baskına: 22 Gözaltı
Başkentte Sahte İçki Üretiminde Kullanılan 24 Ton Etil Alkol Ele GeçirildiBaşkentte Sahte İçki Üretiminde Kullanılan 24 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı