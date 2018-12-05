Bıçaklı soygun zanlısı, güvenlik kameralarından tespit edildi - BURSA
- Güvenlik kamerası - Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi Bıçaklı soygun zanlısı, güvenlik kameralarından tespit edildi - Bursa 'da, bıçaklı soygun şüphelisi, 43 iş yeri ve 52 minibüsün güvenlik kameraları incelenerek yakalandıBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Yıldırım ilçesindeki bir marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, 5 gün önce Esenevler Mahallesi'ndeki bir markete gelen Ömer Ö. (23), alışveriş yapıp kasaya geldi. Kasayı açan çalışanı bıçakla tehdit eden şüpheli Ömer Ö, bin 515 lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 43 iş yeri ve 52 minibüsün güvenlik kameralarını incelemeye aldı.Ekipler, bir minibüsten inip taksiye binen şüphelinin, Ulus Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirledi. Zanlı, yapılan operasyonla evine yakın bir bölgede gözaltına alındı.Dört gün süren teknik takip sonucu yakalanan ve ifadesinde "pişman olmadığını" söylediği öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Öte yandan, bıçaklı soygun anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Ömer Ö'nün, cips aldıktan sonra kasaya gelmesi ve görevliye bıçak doğrultarak paraları alıp kaçma anı yer alıyor.