Bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs yere böyle yığıldı

-koşuşturmadan görüntü

-saldırıya uğrayan şahsın yere yığılması



( İZMİR ) İZMİR



- İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 16 yaşındaki bir gencin tartıştığı 2 kişi bıçakladıktan sonra kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Bayraklı Sevgi Yolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki G.Ç. yolda yürüdüğü sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle alkollü olduğu iddia edilen H.Ö.(31) ve S.G.(22) ile sözlü olarak tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya döndü. G.Ç. isimli genç yanında bulundurduğu bıçağı çıkartarak S.G.’yi bacağından yaraladı. G.Ç. hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı sırada H.Ö. peşine takılarak kovalamaya başladı.

H.Ö. yaklaşık 100 metre ileride G.Ç.’yi yakalayınca, G.Ç. bu kez aynı bıçağı H.Ö.’nün göğsüne sapladı. H.Ö. kanlar içerisinde yere yığılırken, G.Ç. Bayraklı Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu. Kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı Yaşanan olayın ardından yapılan araştırmada, G.Ç. isimli şahsın olay yerinden uzaklaştığı görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu görüntüde G.Ç., S.G. isimli şahsı bacağından bıçakladıktan sonra olay yerinden uzaklaşmaya çalışıyor, fakat bu sırada H.Ö., genci kovalamaya başlıyor. Ayrıca, S.G. isimli şahıs da G.Ç.’nin kaçtığı istikamete ilerlerken görüntüleniyor. Daha sonra güvenlik kamerasının bulunmadığı noktada G.Ç., H.Ö. isimli şahsı da göğsünden bıçaklıyor. Olayda ağır yaralanan H.Ö., geldiği istikamete geri dönüyor ve dayanamayıp yere yığılıyor. Öte yandan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına H.Ö.’nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

