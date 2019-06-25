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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Bıçaklı saldırganı darp ederek yakalattı

Bıçaklı saldırganı darp ederek yakalattı

zanlının polis tarafından yakalanması

Polis Polis Merkezi Akalan Firari Zanlı Polis Ekipleri 

-zanlının polise direnmesi
-zanlının gözaltına alınması
-Olay yerinden detay
-zanlının polis merkezine getirilmesi

( SAMSUN )- Iraklı bıçakla yaralama firarisini, yaralı şahsın amcasının oğlu park içerisinde darp ederek yakalattı SAMSUN

- Samsun’da bir kişi, amcasının oğlunu bıçaklayarak kaçan şahsı park içerisinde görüp darp etti. Etkisiz hale gelen firari zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Atatürk Parkı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 hafta önce Yabancılar Çarşısı mevkisinde Irak uyruklu bir şahsı bıçakla yaralayan yine Irak uyruklu F.Q.S. ve yanında bulunan H.M.J.M. olayı gerçekleştirdikten sonra firar etti. Yaralı şahsın amcasının oğlu T.A.A. olayın üzerinden 1 hafta geçtikten sonra bıçakla yaralama zanlısı olan F.Q.S.’yi Atatürk Parkı içerisinde gördü ve yanına giderek darp etti. Şahsı darp ederek etkisiz hale getiren T.A.A. daha sonra polis ekiplerini aradı. Olay yerine gelen motosikletli yunus ekipleri her iki şahsı da kontrol altına aldı. Ekiplere uzun süre direnen zanlı F.Q.S. ve H.M.J.M. gözaltına alınarak Gazi Polis Merkezine götürüldü. F.Q.S.’yi darp eden T.A.A. da ifadesi alınmak üzere yine Gazi Polis Merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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