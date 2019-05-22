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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bıçaklı kavgada yararlanan genç hayatını kaybetti

Bıçaklı kavgada yararlanan genç hayatını kaybetti

arşiv

( ERZURUM ) ERZURUM

Polis Hastane 


- Erzurum’da dün akşam saatlerinde iki taraf arasında çıkan kavgada kalbinden yaralanan genç bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, dün saat 16.00 sıralarında Erzurum Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde karşılaşan ve aralarında husumet bulunan iki grup ilk önce sözlü olarak tartışmaya başladı.
Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.Ç. yanında bulundurduğu bıçakla İ.H.L.’yi kalbinden bıçakladı. Bıçaklanan şahsın yakınları karşı tarafa tekme, tokat ve sopalarla saldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldıktan sonra hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. (ST-ÖB-)
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