Bıçaklı kavgada kaymakamın bir oğlu öldü, 2 oğlu yaralandı (3) - DENİZLİ
- Pamukkale Üniversitesi Hastanesi acil servisi önünde bekleyenler - Polis ekiplerindan detaylar - Zanlıların Servergazi Devlet Hastanesinde sağlık kontrolüne getirilmesi - Zanlıların araca bindirilmesiGÜNCELLEME - Bıçaklı kavgada kaymakamın 1 oğlu öldü, 2 oğlu yaralandı - Denizli 'de çıkan bıçaklı kavgada, Gemlik kaymakamının 1 oğlu öldü, 2 oğlu yaralandı - Olayla ilgili gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye sevk edildiZANLILARIN ADLİYEYE SEVKİ VE DETAYLAR EKLENDİDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, Gemlik kaymakamının 1 oğlu öldü, 2 oğlu yaralandı.Çamlaraltı Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir süre önce Denizli Vali Yardımcılığından Gemlik Kaymakamlığına atanan Kemal İnan'ın çocuğu 3 kardeşten Ahmet Burak İnan (21), Safa Akif İnan (15) bıçakla, Mehmet Buğra İnan (21) ise darp sonucu yaralandı.Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri, olayla ilgili K.E. (16), B.Ç. (14), A.S. (15) ve ismi açıklanmayan 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı.Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Safa Akif İnan burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İkiz kardeşlerin ise tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Denizli Valisi Hasan Karahan da Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne gelerek aileye ve yakınlarına başsağlığı diledi.Merkezefendi ilçesindeki Üçler Ortaokulu'ndan mezun olduğu öğrenilen ve sabah saatlerine hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Safa Akif İnan'ın cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Samsun'a gönderildi.Baba Kaymakam Kemal İnan ve doktor eşi Sedef İnan taziyeleri Polisevi'nde kabul etti. - Zanlılar adliye sevk edildiOlaya ilişkin gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, yoğun güvenlik önlemi altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım