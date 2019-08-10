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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bıçaklı kavgada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Bıçaklı kavgada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Cenazede aileden detay,

Kız Meselesi Hastane Cenaze Cenaze Namazı 

-cenaze namazından detay
-22 yaşındaki gencin fotoğraf görüntüsü

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te 5 kişi arasında çıkan kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alarak hayatını kaybeden 22 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı. 100. Yıl Mahallesi 1002 numaralı Sokak’ta sabah saatlerinde meydana gelen olayda Sefa Tabakoğlu (22), Koray T. Batuhan G., S.Ö. ve G.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı.
Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Batuhan G. tarafından bıçaklanması sonucu ağır yaralanan Tabakoğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 22 yaşındaki genç için Yenice ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan Tabakoğlu aile mezarlığına defnedildi. Kısa bir süre önce askerden döndüğü öğrenilen Tabakoğlu’nun ailesi cenaze töreninde gözyaşlarını tutamazken, kavganın kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edildi.
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