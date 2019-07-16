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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Bıçaklı kavgada 3 kişiyi yaralayan ve 1 kişinin ölümüne sebep olan şüpheli adliyede Haberi

Bıçaklı kavgada 3 kişiyi yaralayan ve 1 kişinin ölümüne sebep olan şüpheli adliyede Haberi

-Emniyetten genel ve detay görüntüler

Polis Hastane Bıçaklı Kavga Sağlık Ekipleri 

--Şüphelinin nezaretten çıkarılmasından görüntü
-ölen şahsın fotosu

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişinin yaralanması ve 1 kişinin ölümüne sebep olan şüpheli gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Barlar Sokak’ı olarak bilenen Çarşı Mahallesi 5. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Ömer H. ile aralarında husumet bulunan Abdullah B., (19) Mazlum A.,(18) Murat D. (22) ve Ömer Çelik (29), tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer H. elindeki bıçağı diğer 4 şüphelinin üzerine doğru savurmaya başladı.
Bıçağın hedefi olan Mazlum A., Abdullah B. Murat D. ve Ömer Çelik vücudunun çeşitli yerlerine aldıkları darbeyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada kalbinden ve sağ bacağından bıçaklanarak ağır yaralanan Ömer Çelik ve diğer 3 yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansla civardaki hastanelere götürüldü. Olay yerinden hızla uzaklaşan Ömer H. ise olayın yakınındaki İskele Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu. Özel bir hastanedeki yoğun bakım servisinde tedavisi süren Ömer Çelik doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Ömer H. ise karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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