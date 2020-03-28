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28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - ADIYAMAN

Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - ADIYAMAN

- Olay yeri - Olay yerindeki ambulans ve polis araçları - Yaralanan şahsa sağlık ekiplerinin müdahalesi - Polis ekiplerinin olaya müdahalesi Adıyaman 'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.İki grup arasında Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirilerine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı. Kavgada kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi bıçakla yaralandı.Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Olaydan sonra şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis Akalan Bıçaklı Kavga Sağlık Ekipleri 

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