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08 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Bıçaklı kavga - ERZİNCAN

Bıçaklı kavga - ERZİNCAN

- Şüphelinin adliyeden çıkarılarak cezaevine götürülmesi Erzincan 'daki bıçaklı kavga - Bir kişinin öldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, Halitpaşa Caddesi'nde aralarında husumet bulunan iki taraf arasında dün çıkan bıçaklı kavgada Metin D'nin öldürüldüğü, iki kişinin de yaralandığı olayla ilgili çalışma başlattı.Ekipler, olayın şüphelisi olduğu iddiasıyla Soner B'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri sonrası geniş güvenlik önlemi altında çelik yelek giydirilerek Erzincan Adliyesi'ne çıkarılan zanlı tutuklandı.Halitpaşa Caddesi SGK kavşağında dün akşam saatlerinde aralarında husumet bulunan iki taraf arasında bıçaklı kavga çıkmış, zanlı Soner B'nin bıçakla saldırarak yaraladığı Metin D, kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olayla birbirlerini darbeden zanlı Soner B. ile Çetin D. ise yaralanmıştı.

Güvenlik Önlemi Arbede Bıçaklı Kavga Çelik Yelek 

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