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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Bıçaklı kavga: 3 yaralı - KONYA

Bıçaklı kavga: 3 yaralı - KONYA

- Olay yerinden görüntüler - Polis ekiplerinin incelemelerinden detaylar - Yaralıların hastaneye getirilmesi - Acil servise yaralıların alınmaları - Hastaneden detaylar Konya 'da bıçaklı kavga: 3 yaralı - İki grup arasında çıkan kavgada Afganistan uyruklu 3 kişi yaralandıKONYA (AA) - Konya 'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Afganistan uyruklu Resul Ö. (25), Yasin N. (25) ve Gayyur H. (26), merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Sarraflar Yeraltı Çarşısı üzerinde karşılaştığı grupla henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Resul Ö, Yasin N. ve Gayyur H. bıçakla yaralandı.İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.Olay yerinde inceleme yapan polisin kaçan şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

Polis Hastane Akalan Bıçaklı Kavga 

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