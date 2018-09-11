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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Bıçaklı kavga: 3 yaralı - DÜZCE

Bıçaklı kavga: 3 yaralı - DÜZCE



: - Güvenlik kamerası görüntüsü Düzce 'de bıçaklı kavga: 3 yaralı - Çocuk parkı önündeki kaldırımda iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı - Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki grubun birbirlerine bir kafeden aldıkları masa, sandalye ve tabure fırlatması ile çevredeki vatandaşların tarafları ayırmaya çalışması yer alıyorDÜZCE (AA) - Düzce 'nin Yığılca ilçesinde, çocuk parkı önündeki kaldırımda iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.Alınan bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi Düzce Caddesi Temizel Sokak'ta M.A. ile O.A. ve G.A. arasında, alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.A, O.A. ve G.A. bıçakla yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.Bu arada, kavga anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde iki grubun birbirlerine yakındaki bir kafeden aldıkları masa, sandalye ve tabureleri fırlatması, çevredeki vatandaşların tarafları ayırmaya çalışması yer alıyor.

Kamera Güvenlik Kamerası Bıçaklı Kavga Sağlık Ekipleri Çocuk Parkı 

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