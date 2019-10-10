Bıçaklı kavga: 2 yaralı - MALATYA

- Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması - Olayda kullanılan bıçak - Güvenlik önlemleri Malatya 'da bıçaklı kavga: 2 yaralıMALATYA (AA) - Malatya 'da çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.Merkez Battalgazi ilçesi Halfettin Mahallesi'nde iki kişi arasında yakınlarının boşanması nedeniyle tartışma çıktı.Bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda, Ali A. ile Ali B. yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
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