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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bıçaklı kavga: 2 yaralı- ELAZIĞ

Bıçaklı kavga: 2 yaralı- ELAZIĞ

- Olay yerinden görüntüler - Ambulans ve polis araçlarından detaylar - Ambulansın olay yerinden ayrılması Elazığ 'da bıçaklı kavga: 2 yaralıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da meydana gelen bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Vali Fahribey Caddesinde bir okulun önünde arkadaşı ile kardeşini bekleyen E.D. ile bir grup arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.Kavgada, E.D. ve arkadaşı bıçakla yaralandı.Yaralılar, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.Şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Polis Akalan Bıçaklı Kavga 

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