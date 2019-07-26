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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Bıçaklı kavga: 2 yaralı - ADIYAMAN

Bıçaklı kavga: 2 yaralı - ADIYAMAN

- Adıyaman 'da bıçaklı kavga - 2 yaralı - Yaralının sedyeyle ameliyathaneye götürülmesi Adıyaman 'da bıçaklı kavga: 2 yaralıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'daki bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi Filistin Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Serkan Dağ bıçakla, Ömer Çorak ise darbedilerek yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Dağ'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Akalan Ameliyathane Bıçaklı Kavga Ameliyat 

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