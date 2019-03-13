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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bıçaklı kavga: 1 yaralı - KARAMAN

Bıçaklı kavga: 1 yaralı - KARAMAN

- Olay yerinden görüntüler - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları Karaman 'da bıçaklı kavga: 1 yaralıKARAMAN (AA) - Karaman 'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Tahsin Ünal Mahallesi 2. Sokak'taki Armutlu İş Merkezi içerisinde Şevket Ozan Gülke (31), kimliği belirlenemeyen iki kişiyle sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda Gülke, bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bıçaklı Kavga 

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