Bıçaklı kavga: 1 yaralı - İZMİR

- Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaralıya yaptığı müdahale - Yaralının ambulansa alınması - Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmalardan ve polis araçlarından görüntüler - Yaralının tedavi altına alındığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden detaylar İzmir 'de bıçaklı kavga: 1 yaralıİZMİR (AA) - İzmir 'in Konak ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Turan Güneş (30), Anafartalar Caddesi'nde bulunan bir dükkanda tezgahtarlık yapan kardeşi Hülya Güven'i iş çıkışı almak için Tarihi Kemeraltı Çarşına geldi.Kardeşini beklerken alışveriş yapmak için yanından ayrılan Güneş ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen olay sırasında Turan Güneş bıçakla karnından yaralandı.Koşarak kardeşinin çalıştığı dükkanın önüne gelen Güneş, bir anda yere yığıldı.Abisini yerde kanlar içinde gören Güven, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.Sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Turan Güneş'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
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