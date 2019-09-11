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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bıçaklı kavga: 1 yaralı - DENİZLİ

Bıçaklı kavga: 1 yaralı - DENİZLİ

- Olay yeri - Yaralıya müdahale - Polislerin olayı incelemesi Denizli 'de bıçaklı kavga: 1 yaralıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Atalar Mahallesi Atalar Parkı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Afganistan uyruklu Samihollah Safari (20) bacağından ve sırtından bıçakla yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Samihollah Safari, 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.Şüpheli A.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri 

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