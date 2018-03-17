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17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bıçaklı kavga: 1 yaralı - BURSA

Bıçaklı kavga: 1 yaralı - BURSA

- Yaralının sedye ile taşınması - Yaralının ambulansa konması - Ambulansın gidişi Bursa 'da bıçaklı kavga: 1 yaralıBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Osmangazi ilçesinde kavga sırasında bir kişi bıçakla yaralandı.Alınan bilgiye göre, Demirtaşpaşa Mahallesi Gönül Sokağı'ndaki bir oto tamir dükkanına gelen Çağrı Ç. ile bu iş yerinin sahibi Mehmet Çakar (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Çağrı Ç, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çakar'ı bıçakladı.Vücudunun bazı yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Mehmet Çakar, sağlık ekiplerince Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis, kavganın ardından kaçan Çağrı Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Akalan Bıçaklı Kavga Sağlık Ekipleri 

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