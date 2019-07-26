Bıçaklı kavga: 1 yaralı - ADANA

- Adana 'da bıçaklı kavga - 1 yaralı - 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi - Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması - Yaralının ambulansla hastaneye kaldırılması Adana 'da bıçaklı kavga: 1 yaralıADANA (AA) - Adana 'nın Çukurova ilçesinde motosikletli kuryeler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'nda motosikletli iki kurye arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışması çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.P, Ali Aybaş'ı bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Aybaş’ı Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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