Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Bıçaklı kavga: 1 yaralı - ADANA

Bıçaklı kavga: 1 yaralı - ADANA

- Adana 'da bıçaklı kavga - 1 yaralı - 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi - Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması - Yaralının ambulansla hastaneye kaldırılması Adana 'da bıçaklı kavga: 1 yaralıADANA (AA) - Adana 'nın Çukurova ilçesinde motosikletli kuryeler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'nda motosikletli iki kurye arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışması çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.P, Ali Aybaş'ı bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Aybaş’ı Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hastane Bıçaklı Kavga 

İlgili Foto Galeriler
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı