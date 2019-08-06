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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı - KARAMAN

Bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı - KARAMAN

- Çeltek Mahallesi Kale yanındaki bölgeden detay - Güvenlik şeridi çekilmesi - Olay yeri inceleme ekiplerinin delil toplaması Karaman 'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralıKARAMAN (AA) - Karaman 'da meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Çeltek Mahallesi Kale yanında açık havada oturup sohbet eden Cengiz Ali Y. (20), Murat Y. (18), Emre K. (20), Beytullah Yanık (29) ve Uğur C. (19) henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslar birbirini bıçakla yaraladı. Karaman 'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 5 kişiden Beytullah Yanık kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Diğer yaralılardan Uğur C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastane Bıçaklı Kavga 

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