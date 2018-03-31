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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı - AFYONKARAHİSAR

Bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı - AFYONKARAHİSAR

- İscehisar Devlet Hastanesi acil önünden görüntü - Jandarma olay yeri inceleme ve cenaze aracından görüntü - Hayatını kaybeden Afgan işçinin morga götürülme görüntüsü Afyonkarahisar 'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı - İscehisar ilçesi Seydiler beldesindeki bir mermer fabrikasında Afganistan uyruklu işçiler arasında çıkan kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, ağır yaralanan üç kişi hastaneye kaldırıldıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın İscehisar ilçesinde Afganistan uyruklu işçiler arasında çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Seydiler beldesi Kızılkayalar mevkisinde bir mermer fabrikasında çalışan Afganistan uyruklu 5 işçi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu işçilerden Shamsudin N. (25), kaldıkları iş yerinin yemekhanesinde Kheırollah N. (27), Kheyr Mohammad O. (24), Mohebullah A. (38), ve Hazrat Gol Y'ye (27) bıçakla saldırdı.Başına ve vücudunun bazı yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybeden Kheırollah N'nin cesedi, İscehisar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.Ağır yaralanan diğer işçiler Kheyr Mohammad O, Mohebullah A. ve Hazrat Gol Y, 112 Acil Servis ekiplerince Afyonkarahisar 'daki bazı hastanelere kaldırıldı.Zanlı Shamsudin N. ise jandarma tarafından gözaltına aldı.

Olay Yeri İnceleme Mermer Fabrikası Cenaze Aracı Karahisar Bıçaklı Kavga 

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