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08 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - ERZİNCAN

Bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - ERZİNCAN

- Bıçaklı kavga - Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisi önü - Yaralıların hastaneye getirilişi - Polis ekiplerin hastane önünde bekleyişi Erzincan 'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Halitpaşa Caddesi SGK Kavşağı'nda Metin D. ve kardeşi Çetin D. ile aralarında husumet bulunan Soner B. arasında tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen olayda Soner B'nin bıçakla saldırdığı Metin D'nin yanı sıra birbirlerini darp eden Soner B. ile Çetin D. de yaralandı.Gelen sağlık görevlilerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Metin D. hayatını kaybetti.Aynı hastaneye kaldırılan Soner B. ise buradaki tedavisinin ardından polislerce gözaltına alındı.Hastanede tedavisi süren diğer yaralı Çetin D'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Acil Servis Polis Hastane Bıçaklı Kavga 

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