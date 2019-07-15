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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bıçaklı cinayete 3 tutuklama Video

Bıçaklı cinayete 3 tutuklama Video

Zanlıların adli tıpa alınması

Hastane Adli Tıp Dedektif Cinayet Irak 

-Adli tıpa girmeleri
--ARŞİV-

( ADANA )- Adana'da bir kişinin öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı ADANA

- Adana'da, bıçakla bir kişinin öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, olay 10 Temmuz günü merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Sadrettin T. ile Serkan Koca bir süre önce küfürleşme yüzünden kavga etti. Kavgayı etraftaki vatandaşlar ayırdı. Olay gecesi Sadrettin T. arkadaşları Fırat T. ve Cemal A. ile gezerken daha önceden küfür yüzünden kavga ettiği Serkan Koca ile karşılaştı. Sadrettin T. ile Serkan K. yine birbirine küfür edince aralarında kavga çıktı. Kavgayı Serkan Koca'nın arkadaşları ayırmaya çalıştı. Ancak kavgada Sadrettin T. ile Cemal A.'nın bıçak çektiği bu sırada Serkan Koca'nın bıçaklandığı ileri sürüldü. Bıçaklanma sonrasında zanlılar olay yerinden kaçtı. Serkan Koca ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olayın ardından Serkan Koca'yı bıçaklayan kişileri bulmak için çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışmada olaya karıştığı öne sürülen Sadrettin T., Cemal A. ve Fırat T. ile birlikte 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Olayda bıçak kullandığı ileri sürülen Sadrettin T. ile Cemal A. suçlamaları kabul etmedi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Sadrettin T., Cemal A. ve Fırat T. tutuklandı. Diğer iki zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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