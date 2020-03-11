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11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bıçaklı cinayete 18 yıl hapis cezası

Bıçaklı cinayete 18 yıl hapis cezası

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( ERZURUM ) ERZURUM

Polis Akalan Tahrik İndirimi Hapis Cezası Cinayet 


- Erzurum’da geçtiğimiz yıl husumetli iki taraf arasında cadde ortasında çıkan kavgada bir kişi kalbinden bıçaklanarak ölmüştü. Görülen davada Hakkı Turgut’u bıçaklayarak öldüren Zafer Çınar’a haksız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıl hapis cezası verildi.
Olay, 21 Mayıs 2019 tarihinde Erzurum Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan iki aile adliye çıkışında cadde üzerinde karşılaştı. İki grup ilk önce sözlü olarak tartışmaya başladı.
Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zafer Çınar yanında bulundurduğu bıçakla Hakkı Turgut’u kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Bıçaklanan şahsın yakınları karşı tarafa tekme, tokat ve sopalarla saldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Cumhuriyet Caddesi adeta savaş alanına döndü. Olay yerine gelen Polis ekipleri tarafından yakalanan Zafer Çınar, ve kavgaya karışan abisi Sadri Çınar tutuklanarak cezaevine konuldu. Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada abi Sadri Çınar'ın tahliyesine karar verilirken, kardeşi Zafer Çınar ise ‘kasten adam öldürme’ suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. (ST-)
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