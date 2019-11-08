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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Bıçaklandığını ailesinden saklayan kız öğrenci hastaneye kaldırıldı - ADANA

Bıçaklandığını ailesinden saklayan kız öğrenci hastaneye kaldırıldı - ADANA

- Okuldaki ambulanstan görüntü - Yaralı öğrencinin arkadaşının desteğiyle yürümesi - Öğrencinin ambulansa alınması - Okul bahçesindeki polislerden görüntü Adana 'da bıçaklandığını ailesinden saklayan kız öğrenci hastaneye kaldırıldı - Dün bıçaklanan öğrenci bugün okulda fenalaştıADANA (AA) - Adana 'da, dün arkadaşıyla yaptığı kavgada bıçaklanan ve olayı ailesinden gizleyen kız öğrenci, bugün okulda rahatsızlanınca hastahaneye kaldırıldı.Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde, dün kız arkadaşıyla tartışmasının ardından bıçaklanan G.P. (15) kendi imkanlarıyla yaralı baldırını tedavi edip durumu ailesine anlatmadı.Bugün eğitim gördüğü Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gelen G.P. ders saatinde fenalaşınca durum öğretmeni tarafından 112 Acil Sağlık ekiplerine ve kız öğrencinin ailesine bildirildi.
Okula gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan G.P. tedaviye alındı.Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Polis Hastane Sağlık Ekibi Kız Arkadaş Öğretmen 

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