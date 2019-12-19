Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi - MERSİN

Bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi - MERSİN

- Cenaze namazının kılınması - Helallik alınması - Cenazenin götürülmesi - Yakınlarının üzüntüsü Mersin 'de bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildiMERSİN (AA) - Mersin 'de eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edilen Emine Demir'in cenazesi defnedildi.Toros Devlet Hastanesi morgundan yakınlarına teslim edilen Demir'in cenazesi, Güneykent Mezarlığı'na getirildi.
Burada kılınan namazın ardından 6 çocuk annesi kadının cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.
Büyük üzüntü yaşayan kadının çocukları ve akrabaları güçlükle sakinleştirildi. Demir'in bir yakını "Sen bir melektin, o caninin elinden alamadık" diyerek gözyaşı döktü.Merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi'ndeki apartman dairesinden sesler duyanlar durumu polise bildirmiş, olay yerine gelen ekipler 39 yaşındaki 6 çocuk annesi Emine Demir'in bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etmişti. Cinayeti işlediği iddia edilen kadının eşi H. Demir, Adana'da yakalanmıştı.

Polis Cenaze Bild Akalan Gözyaşı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı