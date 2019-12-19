Bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi - MERSİN
- Cenaze namazının kılınması - Helallik alınması - Cenazenin götürülmesi - Yakınlarının üzüntüsü Mersin 'de bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildiMERSİN (AA) - Mersin 'de eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edilen Emine Demir'in cenazesi defnedildi.Toros Devlet Hastanesi morgundan yakınlarına teslim edilen Demir'in cenazesi, Güneykent Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan namazın ardından 6 çocuk annesi kadının cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi. Büyük üzüntü yaşayan kadının çocukları ve akrabaları güçlükle sakinleştirildi. Demir'in bir yakını "Sen bir melektin, o caninin elinden alamadık" diyerek gözyaşı döktü.Merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi'ndeki apartman dairesinden sesler duyanlar durumu polise bildirmiş, olay yerine gelen ekipler 39 yaşındaki 6 çocuk annesi Emine Demir'in bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etmişti. Cinayeti işlediği iddia edilen kadının eşi H. Demir, Adana'da yakalanmıştı.
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