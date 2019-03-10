Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Bıçakladığı şahıs tarafından sokak ortasında silahla vuruldu

Bıçakladığı şahıs tarafından sokak ortasında silahla vuruldu

yaralının ambulanstan indirilmesi

Acil Servis İlk Müdahale Jandarma Devlet Hastanesi Sağlık Ekipleri 

-hastane detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesinde 4 Şubat tarihinde iki kişi bıçaklayan şahıs bu kez sokak ortasında silah vuruldu. Şahsı vuran kişi ise olayda bıçaklanıp yaralanan Fatih A olduğu öğrenildi. Alınan bilgiler göre olay Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. 4 Şubat tarihinde Halil G. ile yoldan geçen Fatih A. ve Ufuk K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada Halil G. yanında taşıdığı bıçakla şahıslara saldırdı. Bıçaklı kavgada şahıslardan Fatih A. ile Ufuk K. boğazlarından ve yüzlerinden yaralandı. Yaralılar İnegöl devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu olayın ardından Halil G. Çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Olay ardından bu kez Fatih A. ile Halil G. silahla vurdu. Yaralanan şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl devlet hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralan şahıs ile kendisini vuran Fatih A'nın Alkollü oldukları öğrenildi. Olayın ardından kaçan şahıs ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı