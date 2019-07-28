Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Bıçakla yaralama zanlısının evi kundaklandı - ADANA

Bıçakla yaralama zanlısının evi kundaklandı - ADANA

- Bıçakla yaralama zanlısının evi kundaklandı - Kundaklanan evden görüntüler - Zanlının eşi H.U.'un açıklamaları - Kundaklanan evin karşısındaki metruk evden detaylarqBıçakla yaralama zanlısının evi kundaklandıADANA (AA) - Adana 'da bir kişiyi bıçakladığı öne sürülen zanlının evi kundaklandı.Alınan bilgiye göre, Denizli Mahallesi 57188 Sokak'ta oturan İ.U. (65), dün evinin yakınlarındaki metruk binayı mesken tutan kişilerle tartıştı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.U, gruptakilerden N.U'yu bıçakla yaraladı. Zanlı İ.U, olaydan sonra kaçarken, yaralı hastaneye kaldırıldı.Olayın ardından zanlının evi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.Kimsenin olmadığı sırada pencereden yanıcı madde atılan ev zarar gördü.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hastane 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı