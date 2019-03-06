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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bıçakla kendini yaralan genç hastaneye kaldırıldı

Bıçakla kendini yaralan genç hastaneye kaldırıldı

polis ve sağlık ekip çalışmaları

( MALATYA ) MALATYA

Polis Hastane Bild Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


- Malatya'da 26 yaşındaki bir genç bıçakla kendini karnından yaraladı. Olay,Battalgazi ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,Sancaktar Mahallesi Aslantepe Caddesi üzerinde yerde kanlar içerisinde yatan bir kişiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri M.A.'nın (23) bıçakla kendini karnından yaraladığını belirledi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (HE-
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