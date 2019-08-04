-Bıçak bilenirken görüntüsü,

-Bıçakçının konuşması, detay.



( DÜZCE ) Bıçakçılardan “Çin malı bıçak almayın" tavsiyesi DÜZCE



- Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte bıçak satışlarında da bir haraketlilik başladı.

Düzce’de yıllardır bıçakçılık yapan Mustafa Şen “Çin malı bıçak almayın yerli bıçak alın” tavsiyesinde bulundu. Düzce’de Kurban Bayramına sayılı günler kala bıçak satıcıları da pazara inmeye başladı.

Yıllardır bıçakçılık ile uğraşan Mustafa Şen, vatandaşların kurban bıçaklarını en iyisinden tercih etmesi gerektiğini dile getiren yerli bıçakların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.



Bıçağın arkasının kalın olmasını ve kurban için 2 çeşit bıçak alınması gerektiğini vurgulayan Şen ”Şu anda bıçak satışları çok iyi değil. Bu sene işimiz zor. Fiyatlarda yüksek. Milletin alım gücüde yok. İşimiz zor. Vatandaşlarımız yerli bıçak alsınlar. Çin malı bıçak almasınlar. Kesim bıçağı ayrı, sıyırma bıçağı ayrıdır. Bir tane büyük, bir tane ufak bıçak olması lazım. Boğazlama bıçağı ayrı olacak, yüzme ve parçalama bıçağı ayrı olacak. Bıçağı takım olarak alacaklar” ifadelerinde bulundu. (ALI-Y)

