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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bıçak tehdidiyle marketi soymak isteyen kişi yakalandı - BİLECİK

Bıçak tehdidiyle marketi soymak isteyen kişi yakalandı - BİLECİK

- Kovalama anından detaylar - Yakalanıp arabaya alınış anı - Genel detaylarBİLECİK (AA) - Bilecik 'te bıçakla marketi soymak isteyen bir kişi polis ekiplerince yakalandı.Alınan bilgiye göre, Bilecik - İstanbul kara yolu Tepebaşı mevkisindeki markete giren C.K. isimli şahıs, bıçakla tehdit ettiği kasiyerden para istedi.Kasiyerin direnmesi ve müşterilerin polisi araması üzerine şüpheli şahıs, olay yerinden kaçtı.Şüpheli C.K, kovalamaca sonrası olay yerinden yaklaşık 500 metre uzaklıkta Gazipaşa Mahallesi Karanfil Sokakta boş arazideki ağaçların arasına gizlenmiş vaziyette polis ekiplerince yakalandı.Gözaltına alınan C.K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. C.K'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Siyer Polis Market Akalan Polis Ekipleri 

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