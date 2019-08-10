Bıçak bileyicilerinin yorucu mesaisi sürüyor

-Ali Açıkgöz ve eşi Dilek ile röp

-Bıçak bilemeden görüntü

-Müşterilerden görüntü

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( KARABÜK -ÖZEL)- Aile boyu bileme yaparak yoğunluğu azaltmaya çalışıyorlar KARABÜK



- Karabük’te Kurban Bayramı’na saatler kala bıçak bileyicilerinin mesai yoğunluğu sürüyor. Karabük’te Kurban Bayramı'nda eziyet etmeden kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kurban kesimi için kullanacakları bıçaklarını biletmek için bileyicilerin yolunu tuttu. Bıçaklarını bileyletmek isteyen vatandaşların bayram öncesinde uğrak yeri haline gelen yerlerden biri de Bıçakçı Ali Usta’nın dükkânı oldu. Bıçak ustası Ali Açıkgöz beraberinde eşi ve oğlu ile birlikte yoğun mesai içinde Kurban Bayramı öncesi vatandaşların bıçaklarını biliyor. Karabüklü bıçak ustası Ali Açıkgöz, vatandaşlara önemli uyarılarda bulanarak, merdiven altı bıçakçılarının çoğaldığını ve bu kişilerin bıçakları kötü bilediğini ve kullanılmaz hale getirdiklerini söyledi.



Açıkgöz, bıçaklarını bileyletmek isteyen vatandaşlara uyarılarda bulunarak merdiven altı bıçakçılarına değil, işinde usta olan bıçakçılara gidilmesi gerektiğini belirtti.

37 yıldır baba mesleği olan bıçakçılık yaptıklarını kaydeden Ali Açıkgöz, “Aile boyu eşim ve çocuğum ile birlikte bir haftadır yoğun bir mesai yaşıyoruz. Yoğunluk artınca, eşimde bana yardımcı oluyor. Bileme üzerine onu da öğrettik. Bayanlar için biraz zor bir meslek ama üstesinden geliyor” dedi.

Kurban bayramında yaşanan yoğunluktan dolayı eşine yardımcı olan Dilek Açıkgöz, bıçak bilemenin zor olduğunu ve ister istemez zaman zaman tedirginlik yaşadığını söyledi.





