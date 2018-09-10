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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Biberonlara numara vererek tanıyorlar... Ordulu çiftin 4 yıl sonra üçüz bebek sevinci İzle

Biberonlara numara vererek tanıyorlar... Ordulu çiftin 4 yıl sonra üçüz bebek sevinci İzle

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( ORDU )- Bebekler birbirine benzediği için isimlerini karıştıran çift, emziklerine numara koyarak onları ayırt ediyor ORDU

- Ordu’nun Fatsa ilçesinde 4 yıldır çocukları olmayan genç çiftinin tüp bebek tedavisi sayesinde üçüz çocukları oldu. Fatsa ilçesinde oturan ve 4 yıl önce evlenen Olgun (29) ve Muazzez Kuş (26) çifti, aradan geçen süreye rağmen çocuk sahibi olamadı. Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Muazzez Kuş, Ordu’da özel bir hastanede yapılan operasyonla üçüz erkek çocuk dünyaya getirdi. Aile üçüzlerin ismini sırayla Yiğit, Yağız ve Yusuf koydu. Evlendikten sonra çocuk sahibi olmayı çok istediklerini fakat aradan geçen 3 yıl sonunda tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olmak istediklerini belirten Baba Olgun Kuş, “Çocuk sahibi çok olmak istedik fakat olmadı. Tedavi için Ordu ve Samsun'a gittik fakat iç acıcı bir durumla karşılaşamadık. Araştırmalar yaptık ve İstanbul’da Ali Osman Koyuncuoğlu doktorumuzu buldum. Tedavi sonrası ilk denememizde tüp bebek tuttu. İlk tedavimizde doktorumuz, 1,2,3 diye saydı ve üçüz bebek sahibi olacağımızı bize söyledi.

Çok heyecanlandık ve şaşırdık. Üçüz çocuk sahibi olacağımızı duyduğumuzda eşimle sevinçten birbirimize sarıldık. Sağlıklı bir şekilde de kucağımıza aldık ve evimize getirdik. Bebekler çok birbirine benzediği için isimlerini karıştırıyoruz. Bebeklerin göğsüne ve emziklerine numaralar koyduk ve o numaradan çocuklarımızın şu an için isimlerini takip ediyoruz. Asgari ücretle çalışıyorum, biraz bakımları ağır olacak. Devletimizden yardım bekliyoruz bazı masrafları için bebeklerimizin. Anne sütü yetmiyor ve mama takviyesi ile doyuyor bebeklerimiz. Bakımları gerçekten çok zor, Allah yardımcımız olsun. Sağlık durumları gayet iyi. 7,5 aylık doğdukları için ilk 3 hafta kuvözde kaldılar. İstanbul’da tedavimizi gördük, Ordu’da özel hastanede doğum gerçekleşti. Erken doğum olduğu için devlet hastanesi doğum yaptırmadı. Çok mutluyum, bir bebek sahibi olmak isterken 3 erkek babası oldum” dedi.
Anne Muazzez Kuş ise, “Tüp bebek sahibi olmayı karar verdikten sonra tedavimiz gerçekleşti. Bende bebek olduğunu kendim hissetmişti. 3 tane beklemiyorduk ve sevinçli haberi doktorumuz verdiğinde bize çok sevindik ve mutlu olduk. İlk üçüz bebek annesi olacağımı duyduğumda çok şaşırdık. Sevinçten göz yaşları döktüm ve ağladım. Allaha şükürler olsun çocuklarımızı sağ salim evimize getirdik. Bakımları çok da zor olsa onlar bizim meleklerimiz. Gece üçü birden ağlayınca ne yapacağımı şaşırıyorum. Allah güç kuvvet veriyor bizlere. Bende şuanda bebekleri karıştırıyorum. Eşimle bir taktik bulduk ve numaralarına göre hangisi olduğunu biliyoruz. Kısa bir zamanda tam olarak hepsini ayırt edebileceğim” şeklinde konuştu.
Allah herkese bebek sevinci yaşatsın diyen babaanne Fatma Kuş ise yaptığı açıklamada, “Çok güzel ve çok tatlılar. İlk bebeğimiz olacağını duyduğumuzda sevinçten ağladık ve çok mutlu olduk. İsteyen herkese ya Rabb'im bu güzel duyguyu tattırsın. Gelinime bebeklerin bakımında çok yardımcı oluyorum. Vardiyalı bakıyoruz gelinimle. Torunlarımı bende isimler olarak karıştırıyorum. Çok benziyorlar, ayırt etmek biraz zor” diye konuştu.
(AA-SLH-
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