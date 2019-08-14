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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Biberonla beslediği Sansarı Milli Parklara teslim etti Haberi

Biberonla beslediği Sansarı Milli Parklara teslim etti Haberi

Sansarın kafeste görüntüsü,

Bild Ormanlı Hayvan 

-Sansarın teslim edilirken görüntüsü,
-Gencin konuŞması, detay.

( DÜZCE )-Büyüyünce bakamayacağını anladı yetkililere teslim etti DÜZCE

- Düzce’de yavru iken ormanda bulduğu Sansarı sütle besleyerek büyüttü. 8 aylık olan sansar saldırgan hale gelince Ömer Altunsoy sansarı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim etti. Bayramcı Köyü’nde oturan Ömer Altunsoy, ormanlık alanda gezerken yeni doğmuş sansar buldu. Altunsoy, bulduğu hayvanı alarak evine götürdü ve biberonla beslemeye başladı.
8 ay boyunca baktığı hayvan saldırgan ve hırçın hale gelince Ömer Altunsoy, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne giderek sansarı teslim etti. Ömer Altunsoyi imli genç yavru iken bulduğu hayvanın ne olduğunu bilmediğini belirterek “Ormanda gezerken yavruyken bulmuştum. İlk başta ne olduğunu bilmiyorduk, ben aldım evimde besledim, süt içirdim ve tüm bakımlarını yaptım. Sonra büyümeye başladı ve büyüdükçe yırtıcılığı arttı. Artık beni ısırmaya ve tırmalamaya başladı.
Bende araştırdım ve nereye teslim edebilirim diye sordum. Milli parklar şube müdürlüğüne geldim, teslim ettim. Şimdi teslim edeceğiz. Aldığımda çok küçüktü, biberona süt koydum, sütle besledim. İçtikçe büyüdü, büyüdükçe ben buna bakamayacağım dedim ve ilgili yerlere teslim ettim” diye konuştu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri ise sansarın veteriner hekime gösterilmesinin ardından sağlıklı olduğu anlaşılırsa doğaya salınacağını bildirler. (ALI-
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