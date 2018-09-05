Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Biber yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Biber yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

(itfaiye kamerası)

Hastane Kamera Sağlık Ekipleri 

-Kaza yeri ve yaralılar
-Yaralıların ambulansa taşınması
-Yola savrulan biberlerin kaldırılması

( KAHRAMANMARAŞ ) - Kamyonun kasasında bulunan biber torbaları yola savruldu KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta biber yüklü kamyon ile bir otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu çiğli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Cuma Ali E. idaresindeki 02 DC 353 plakalı biber yüklü kamyona 46 AAT 662 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kaza sonrası, kamyonun kasasında bulunan biber torbaları yola savruldu. Kazada otomobil hurdaya dönerken, kamyon sürücüsü Cuma Ali E. ile 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazada, yola savrulan biber torbaları ise çevredeki vatandaşlar tarafından yol kenarına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı