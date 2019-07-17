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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Biber gazı 9 öğrenciyi hastanelik etti İzle

Biber gazı 9 öğrenciyi hastanelik etti İzle

-Olay yerinden görüntü

Ayetler Biber Gazı Hastane Öğrenciler Sağlık Ekipleri 

--AFAD ekiplerinin çalışmaları
--UMKE ekiplerinin çalışmaları
--Sağlık ekiplerinin çalışmaları
--Polis ekiplerinin çalışmaları
--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Başkent’teki özel bir kız öğrenci yurdunda yanlışlıkla sıkıldığı iddia edilen biber gazından etkilenen 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Olay, Ankara Çankaya’daki Kızılay Mahallesi Necatibey Caddesinde bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yurdun -1. katında bulunan bazı öğrenciler, nefes almakta zorlandıklarını söyledi.

Yurtta çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil Servis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yurda gelen sağlık ekipleri, nefes darlığı ve öksürük gibi şikayetleri nedeniyle 9 öğrenciyi hastaneye sevk etti. Öğrencilerin binadan tahliye edilmesinin ardından AFAD ekipleri, maske ve özel kıyafetleriyle yurda girerek gaz ölçümü yaptı. Binada inceleme ve ölçüm yapan AFAD ekipleri, öğrencilerin biber gazından etkilendiğini belirledi. Biber gazının, yanlışlıkla sıkıldığı iddia edilirken, gazın dağılmasının ardından öğrenciler yeniden binaya alındı. Gazdan etkilenerek tedavi altına alınan 9 öğrencinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
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