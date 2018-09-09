Biber Festivali, Bahadır Tatlıöz konseri ile son buldu

-Bursa Yenişehir-Altın Biber festivali-sanatçı Bahadır Tatlıöz-

-Görüntü tek parça-280mb-bahadır koduyla kafe klasörüne aktarıldı

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-Bahadır Tatlıöz ve Başkan Süleyman Çelik'in açıklamaları



( BURSA ) BURSA



- Bursa’nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen 5. Altın Biber Festivali etkinliklerinin son gecesi muhteşem final ile sona erdi. Ünlü sanatçı Bahadır Tatlıöz’ün Yenişehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür merkezinde verdiği konsere binlerce vatandaş katıldı.

Konser öncesi açıklama yapan sanatçı Bahadır Tatlıöz, “ Festivalin son gününde burada olmaktan son derece mutluyum. Coşkulu bir kalabalık var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Belediye Başkanı Süleyman Çelik, “ Festivalimize katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Tatlıözün, konserine katılan konuklar sanatçının şarkılarına eşlik ederek keyifli bir gece yaşadılar. (FA-UGR)

