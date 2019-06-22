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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Beytüşşebaplı çocuklar artık terörden uzak Haberi

Beytüşşebaplı çocuklar artık terörden uzak Haberi

-BİSİKLETLER

Sabah Namazı Güvenlik Güçleri Bisiklet Terör Örgütü Bölücülük 

--GENEL VE DETAYLAR
--ROPÖRTAJLAR
--DAĞITIM

( ŞIRNAK - ÖZEL) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen projeler sayesinde çocuklar artık terörden uzaklaştı. Beytüşşebap ilçesinde çocuklara yönelik başlatılan projeler meyvelerini vermeye başladı.
Yüzlerce öğrenci 'okumak altındır' projesi kapsamında altın aldı, yüzlerce öğrenci de 'inananlar kardeştir' projesi kapsamında bisiklet ve spor malzemesi aldı. İlçe Kaymakamı İsmail Pendik bu projeler sayesinde çocukların hem dinlerini öğrendiklerini hem de derslerinde başarılı olduklarını söyledi.

Pendik, "Bu gün burada ‘inananlar kardeştir’ projemizin bir faaliyeti olan sabah namazında gençler buluşuyor, ümmet uyanıyor sloganıyla yapmış olduğumuz faaliyete sürekli katılım gösteren çocuklarımıza, gençlerimize bisiklet sözümüz vardı. O sözümüzü tuttuğumuz gündür. Projeden de anlaşılacağı gibi birliği beraberliği ve kardeşliği çocuklarımıza aşılamaya milli ve manevi değerlerle birlikte güzel ahlaklı bir şekilde yetişmelerini sağlamaya yönelik bir projemizdir ve gençlerimiz ilk günden itibaren çok büyük katılım gösterdiler. Bu çocuklar kar, kış demeden yağmur demeden sabah namazına geldi. Nasıl ki güvenlik güçlerimiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele ediyorsa bizlerde bunun gibi kalplerdeki emperyalist güçlerin uşağı olan bölücü PKK terör örgütünün uzantılarının buradaki kardeşlerimize, onların gönüllerine ve akıllarına yerleştirmiş oldukları o bölücülük ve fitnecilik tohumlarını ortadan kaldırıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.
Bisiklet ve spor malzemesi alan çocuklar ve gençler verilen hediyeler için ilçe kaymakamına teşekkür etti. (SRD-AKK-Y)
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