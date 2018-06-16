Beytüşşebap ve Uludere’de yağış hayatı felç etti Haberi

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( ŞIRNAK )- Uludere’de yıldırım düşmesi sonucu 134 hayvan telef oldu ŞIRNAK



- Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde şiddetli yağış hayatı felç etti. Uludere’de yıldırım düşmesi sonucu 134 hayvan telef oldu. Beytüşşebap ve Uludere’de sabah saatlerinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağmur hayatı felç etti. Vatandaşlar, yağış nedeniyle bir süre evlerinden çıkamadı. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde taşkınlar meydana geldi. Uludere’ye bağlı Dağdibi köyünde de yıldırım düşmesi sonucu 134 hayvan telef oldu.

