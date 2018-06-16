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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Beytüşşebap ve Uludere’de yağış hayatı felç etti

Beytüşşebap ve Uludere’de yağış hayatı felç etti

Sağanak yağış

Sağanak Yağmur Yıldırım Düşmesi Şiddetli Yağış Hayvan 

-Yoldan geçen araçlar

( ŞIRNAK )- Uludere’de yıldırım düşmesi sonucu 134 hayvan telef oldu ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde şiddetli yağış hayatı felç etti. Uludere’de yıldırım düşmesi sonucu 134 hayvan telef oldu. Beytüşşebap ve Uludere’de sabah saatlerinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağmur hayatı felç etti. Vatandaşlar, yağış nedeniyle bir süre evlerinden çıkamadı. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde taşkınlar meydana geldi. Uludere’ye bağlı Dağdibi köyünde de yıldırım düşmesi sonucu 134 hayvan telef oldu.
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